 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > CSC...

CSC 2025’in Ocak-Ekim döneminde faaliyet zararı kaydetti

Salı, 02 Aralık 2025 11:23:01 (GMT+3)   |   İstanbul

Tayvan’ın en büyük çelik üreticisi China Steel Corporation (CSC), bu yılın ilk 10 ayına ilişkin ön mali sonuçlarını açıkladı.

Ekim ayında şirketin karbon çelik satışları 611.915 mt ve Ocak-Ekim döneminde 6,17 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Ocak-Ekim döneminde CSC’nin faaliyet geliri yıllık %11,8 düşüşle9 266,24 milyar NTD (8,47 milyar $) seviyesinde yer alırken, şirket 2024’ün ilk 10 ayında kaydedilen 944,49 milyon NTD faaliyet kârına kıyasla 4,59 milyar NTD (146,26 milyon $) faaliyet zararı bildirdi.

Buna ek olarak SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket, 2018 yılından bu yana sera gazı emisyonlarını %6,86 azaltmayı başardı.


Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya Mali Sonuçlar 

Benzer Haber ve Analizler

CSC'nin faaliyet geliri 2025’in Ocak-Ağustos döneminde düştü

03 Eki | Çelik Haberler

CSC 2025’in Ocak-Temmuz döneminde faaliyet zararı kaydetti

03 Eyl | Çelik Haberler

CSC’nin faaliyet geliri 2025’in Ocak-Mayıs döneminde %9,9 düştü

02 Tem | Çelik Haberler

CSC’nin faaliyet geliri Ocak-Temmuz döneminde arttı

27 Ağu | Çelik Haberler

CSC’nin faaliyet geliri ilk yarıda yükseldi

30 Tem | Çelik Haberler

CSC’nin faaliyet geliri Ocak-Mayıs döneminde artış gösterdi

27 Haz | Çelik Haberler

CSC’nin faaliyet geliri ve kârı Ocak-Nisan döneminde yükseldi

23 May | Çelik Haberler

CSC birinci çeyrekte faaliyet gelirini yükseltti, yüksek fırınına HBI enjekte etti

26 Nis | Çelik Haberler

CSC’nin faaliyet geliri Ocak-Şubat döneminde yükseldi

27 Mar | Çelik Haberler

CSC’nin faaliyet geliri Ocak ayında artarken kârı azaldı

28 Şub | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis