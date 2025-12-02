CSC 2025’in Ocak-Ekim döneminde faaliyet zararı kaydetti

Tayvan’ın en büyük çelik üreticisi China Steel Corporation (CSC), bu yılın ilk 10 ayına ilişkin ön mali sonuçlarını açıkladı.

Ekim ayında şirketin karbon çelik satışları 611.915 mt ve Ocak-Ekim döneminde 6,17 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Ocak-Ekim döneminde CSC’nin faaliyet geliri yıllık %11,8 düşüşle9 266,24 milyar NTD (8,47 milyar $) seviyesinde yer alırken, şirket 2024’ün ilk 10 ayında kaydedilen 944,49 milyon NTD faaliyet kârına kıyasla 4,59 milyar NTD (146,26 milyon $) faaliyet zararı bildirdi.

Buna ek olarak SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket, 2018 yılından bu yana sera gazı emisyonlarını %6,86 azaltmayı başardı.