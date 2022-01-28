Tayvanlı CSC’nin faaliyet geliri 2021’de arttı

Cuma, 28 Ocak 2022 09:34:10 (GMT+3) | İstanbul

Tayvan’ın en büyük çelik üreticisi China Steel Corporation (CSC), karbon çelik satışlarının geçtiğimiz yılın Aralık ayında 726.884 mt seviyesinde, 2021’de ise 9,56 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Aralık ayında CSC’nin faaliyet geliri Kasım ayında kaydedilen 42,05 milyon NTD’ye kıyasla 40,99 milyar NTD (1,47 milyar $) olurken, faaliyet kârı bir önceki ayda kaydedilen 8,09 milyar NTD kâra kıyasla 5,7 milyar NTD (204,82 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Yılın tamamında ise, CSC’nin faaliyet geliri yıllık %48,7 artışla 468,32 milyar NTD (16,82 milyar $) seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde, şirket 2020 yılında kaydedilen 2,29 milyon NTD faaliyet kârına kıyasla 79,75 milyar NTD (2,86 milyar $) faaliyet kârı kaydetti.