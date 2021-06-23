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Tayvan’ın ana metal üretimi Mayıs ayında aylık %3,97 arttı

Çarşamba, 23 Haziran 2021 17:48:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Mayıs ayında Tayvan’ın imalat sanayi üretimi, Nisan ayına göre %4,31 ve bir önceki yılın Mayıs ayına göre %16,51 artış gösterdi. Öte yandan Tayvan’ın mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık bazda %2,25 ve yıllık bazda %16,12 arttı.

Bu yıl Mayıs ayında Tayvan’ın ana metal sanayisinin üretimi aylık bazda %3,97 ve yıllık bazda %24,22 artış gösterirken, metal eşya üretimi aylık bazda %1,65 ve yıllık bazda %32,51 artış kaydetti.

Bununla birlikte, söz konusu ayda Tayvan’ın makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık bazda %33,42 artarken, otomotiv sektörü üretimi de yıllık bazda %49,81 artış gösterdi.


Etiketler: Güneydoğu Asya  Tayvan  üretim  |  benzer haberler »


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