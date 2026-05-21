Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi 2026’nın Ocak-Nisan döneminde %2,3 yükseldi

Perşembe, 21 Mayıs 2026 14:09:14 (GMT+3)   |   İstanbul

Tayvan Mali İşler Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bu yılın Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %5,8 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %4,5 artışla 2,08 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri bir önceki ay aylık %27,8 artmıştı.

Öte yandan bu yılın ilk dört ayında ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri yıllık %2,3 yükselerek 7,94 milyar $ seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

