Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi 2026’nın Ocak-Nisan döneminde %2,3 yükseldi

Tayvan Mali İşler Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bu yılın Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %5,8 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %4,5 artışla 2,08 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri bir önceki ay aylık %27,8 artmıştı.

Öte yandan bu yılın ilk dört ayında ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri yıllık %2,3 yükselerek 7,94 milyar $ seviyesinde yer aldı.