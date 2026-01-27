Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi 2025’te %8,3 azaldı

Tayvan Mali İşler Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %3,3 artış ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %2,5 düşüşle 2 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri bir önceki ay aylık %0,9 artış göstermişti.

Öte yandan 2025 yılının tamamında ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri yıllık %8,3 düşerek 23,09 milyar $ seviyesinde yer aldı.