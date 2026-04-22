Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi 2026’nın Ocak-Mart döneminde %1,5 artış kaydetti

Tayvan Mali İşler Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bu yılın Mart ayında bir önceki aya kıyasla %27,8 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %2,9 artışla 2,20 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri bir önceki ay aylık %10,9 azalmıştı.

Öte yandan bu yılın ilk üç ayında ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri yıllık %1,5 yükselerek 5,87 milyar $ seviyesinde yer aldı.