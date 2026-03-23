Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %0,7 arttı

Pazartesi, 23 Mart 2026 12:29:12 (GMT+3)   |   İstanbul

Tayvan Mali İşler Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %10,9 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %7,1 düşüşle 1,72 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri bir önceki ay aylık %3,1 düşüş göstermişti.

Öte yandan bu yılın ilk iki ayında ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri yıllık %0,7 düşerek 3,66 milyar $ seviyesinde yer aldı.


Benzer Haber ve Analizler

Tayvan’ın demir çelik ihracat değeri 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %5,9 düştü

11 Mar | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi 2026’nın Ocak ayında %3,1 azaldı

06 Mar | Çelik Haberler

Tayvan’ın demir çelik ihracat değeri 2026’nın Ocak ayında %9,5 yükseldi

11 Şub | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi 2025’te %8,3 azaldı

27 Oca | Çelik Haberler

Tayvan’ın demir çelik ihracat değeri 2025’te %9 geriledi

12 Oca | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi 2025’in Ocak-Kasım döneminde %8,8 düşüş kaydetti

24 Ara | Çelik Haberler

Tayvan’ın demir çelik ihracat değeri 2025’in Ocak-Kasım döneminde %8,3 azaldı

10 Ara | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi 2025’in Ocak-Ekim döneminde %9,5 azaldı

24 Kas | Çelik Haberler

Tayvan’ın demir çelik ihracat değeri 2025’in Ocak-Ekim döneminde %7,8 düştü

11 Kas | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi 2025’in Ocak-Eylül döneminde %9,5 düşüş kaydetti

23 Eki | Çelik Haberler





