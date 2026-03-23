Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %0,7 arttı

Tayvan Mali İşler Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %10,9 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %7,1 düşüşle 1,72 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri bir önceki ay aylık %3,1 düşüş göstermişti.

Öte yandan bu yılın ilk iki ayında ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri yıllık %0,7 düşerek 3,66 milyar $ seviyesinde yer aldı.