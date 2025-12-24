Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi 2025’in Ocak-Kasım döneminde %8,8 düşüş kaydetti

Tayvan Mali İşler Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %0,9 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %0,5 düşüşle 1,94 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri bir önceki ay aylık %2,3 artış göstermişti.

Öte yandan bu yılın ilk on bir ayında ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri yıllık %8,8 düşerek 21,09 milyar $ seviyesinde yer aldı.