Tayvan’ın demir çelik ihracat değeri 2026’nın Ocak ayında %9,5 yükseldi

Çarşamba, 11 Şubat 2026 12:15:47 (GMT+3)   |   İstanbul

Tayvan Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin demir çelik ihracatı bu yılın Ocak ayında yıllık %9,5 artışla 1,21 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda demir çelik ithalat değeri yıllık %24,1 düşüşle 721 milyon $ oldu.


