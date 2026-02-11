Tayvan’ın demir çelik ihracat değeri 2026’nın Ocak ayında %9,5 yükseldi

Tayvan Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin demir çelik ihracatı bu yılın Ocak ayında yıllık %9,5 artışla 1,21 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda demir çelik ithalat değeri yıllık %24,1 düşüşle 721 milyon $ oldu.