Taylandlı çelik üreticileri Çin yatırımlarındaki artıştan endişeli

Yerel basında çıkan haberlere göre Tayland Sanayi Federasyonu (FTI), yerel çelik üreticilerinin Çin yatırımlarındaki artışın ve yetersiz standartlardaki ithal ürünlerin piyasa üzerindeki etkilerinden endişe duyduklarını ve hükümetin harekete geçmesini talep ettiklerini belirtti.

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde yerel çelik sektöründe kapasite kullanım oranı son yedi yılın en düşük seviyesi olan %29,3’e geriledi. 2023 yılında kapasite kullanım oranı %31,2 ve 2022 yılında ise %33,4 seviyelerinde yer almıştı. Bununla birlikte Çinli çelik üreticilerinin Tayland’da yaptığı yatırımların risk teşkil ettiğine dikkat çekildi. Çinli şirketlerin toplam 12,42 milyon mt’luk çelik kapasitesi oluşturmak için yatırım yaptığı ancak yerel çelik talebinin bu yıl 16 milyon mt seviyesinde yer aldığı ifade edildi.

FTI Başkanı Kriangkrai Thienukul, Taylandlı çelik üreticilerinin yerel talebi karşılayabilecek konumda olduğunu ve sanayi bakanlığının yeni çelik tesislerinin inşasını kontrol altına alması gerektiğini söyledi. Ayrıca Çin’in yatırımlarına devam etmesi halinde bu durumun yerel üreticileri doğrudan etkileyeceğinin ve kapasite kullanım oranında daha fazla düşüşe yol açacağının altını çizdi.

Öte yandan Tayland Sanayi Standartları Enstitüsü’nden uyumluluk belgesi olmayan ürünlerin güvenlik riski oluşturduğu vurgulandı. Bu nedenle yerel çelik sektörü, yetersiz standartlardaki ithal ürünlerin ülkeye girişinin kontrol altına alınması için hükümete önlemleri sıkılaştırma çağrısında bulundu.