Tayland, Malezya ve Endonezya’dan ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz çeliğe antidamping vergisi getirdi

Perşembe, 01 Aralık 2022 15:02:42 (GMT+3) | İstanbul

Tayland Damping ve Sübvansiyon Komitesi, Malezya ve Endonezya’dan ithal edilen soğuk haddelenmiş paslanmaz çeliğe antidamping vergisi getirdiğini açıkladı.

Söz konusu ürünlere getirilen nihai antidamping vergisi Malezya merkezli Bahru Stainless için %15,23 ve diğer Malezyalı şirketler için %35,25 oranlarında, Endonezya merkezli Imr Arc Steel için %6,28, Ruipu Nickel and Chrome Alloy için %7,02 ve diğer Endonezyalı şirketler için %51,69 seviyelerinde yer alıyor.

Söz konusu ürünler 0,3-3 mm kalınlık ve 1,320 mm’ye kadar genişliğe sahip.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7219.32.00.020, 7219.32.00.030, 7219.32.00.040, 7219.32.00.080, 7219.32.00.090, 7219.33.00.020, 7219.33.00.030, 7219.33.00.040, 7219.33.00.080, 7219.33.00.090, 7219.34.00.020, 7219.34.00.030, 7219.34.00.040, 7219.34.00.080, 7219.34.00.090, 7219.35.00.020, 7219.35.00.030, 7219.35.00.040, 7219.35.00.080, 7219.35.00.090, 7219.90.00.000, 7220.20.10.020, 7220.20.10.030, 7220.20.10.040, 7220.20.10.080, 7220.20.10.090, 7220.20.90.020, 7220.20.90.030, 7220.20.90.040, 7220.20.90.080, 7220.20.90.090, 7220.90.10.000 ve 7220.90.90.000. kodları altında kayıtlı bulunuyor.