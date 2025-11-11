 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
Tayland Çin’den ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz çeliğe antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Salı, 11 Kasım 2025 14:47:23 (GMT+3)   |   İstanbul

Tayland Ticaret Bakanlığına bağlı Antidamping ve Sübvansiyon Değerlendirme Komitesi, Çin’den ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz çeliğe yönelik antidamping vergisi incelemesinin nihai sonucunu açıkladı.

Bakanlık, Çin’den dampingli fiyatlardan ithal edilen söz konusu ürünlerin Tayland çelik sektörüne zarar verdiğini tespit etti ve söz konusu ürünlere yönelik antidamping vergilerini 10 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere beş yıl süreyle uzattı. Bunun sonucunda bakanlık, Ningbo Baoxin Stainless Steel’den ithal ürünler için CIF fiyatının %8,50'si, Shanxi Taigang Stainless Steel, Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel, Guangdong Taigang Stainless Steel Processing and Distribution ve Shanxi Taigang Stainless Steel Precision Strip için ise CIF fiyatının %33,32’si oranında antidamping vergisi uygulamaya devam edecek.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7219.31.00.10, 7219.32.00.10, 7219.33.00.10, 7219.34.00.10, 7219.35.00.10, 7219.90.00.10, 7220.20.10.10 ve 7220.20.90.10 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


