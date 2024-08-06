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Tayland Çin’den ithal sıcak rulo saca antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Salı, 06 Ağustos 2024 13:32:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayland Dış Ticaret Bakanlığı, Çin’den ithal edilen alaşımlı ve alaşımsız sıcak rulo saca uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesinin nihai sonucunu açıkladı. Bakanlık, Baosteel dahil olmak üzere 17 Çinli şirketten ithal edilen sıcak saca uygulanan %30,91 oranındaki antidamping vergisini beş yıl süreyle devam ettirmeye karar verdi.

İnceleme geçtiğimiz yıl Eylül ayında yerel üreticilerin başvurusu üzerine başlatılmıştı. Antidamping vergileri 2023 yılı Eylül ayından itibaren geriye dönük olarak uygulanacak.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli'nde 72253090022, 72253090023, 72253090024, 72253090042, 72253090090, 72254090034, 72254090090, 72269110022, 72269110023, 72269110024, 72269110042, 72269110090, 72269190022, 72269190023, 72269190024, 72269190042 ve 72269190090 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Tayland Güneydoğu Asya Kota ve Vergiler 

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