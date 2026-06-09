Tayland 14 ülkeden ithal sıcak rulo saca yönelik antidamping vergileri için dönem sonu incelemesi başlattı

Tayland Ticaret Bakanlığı ile Dış Ticaret Dairesi, yerel sanayinin talebi üzerine 14 ülkeden ithal sıcak haddelenmiş sac ve rulo ile levha ithalatına uygulanan antidamping vergilerine yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını açıkladı.

İnceleme, Japonya, Güney Afrika, Rusya, Kazakistan, Hindistan, Güney Kore, Tayvan, Venezuela, Arjantin, Ukrayna, Belarus, Endonezya, Slovakya ve Romanya’dan ithal söz konusu ürünleri kapsıyor.

Bakanlık, soruşturmanın başlatılmasının ardından yaptığı değerlendirmede, antidamping önlemlerinin kaldırılması halinde dampingli ithalatın ve yerel sanayi üzerindeki zararın devam edebileceği veya yeniden ortaya çıkabileceği sonucuna vardı. Bu nedenle inceleme süreci boyunca ithalatçıların, halen yürürlükte bulunan antidamping vergileri oranına eşdeğer tutarda teminat yatırmaları gerekecek.

Dış Ticaret Dairesi, mevcut antidamping vergilerini en fazla bir yıl süreyle veya inceleme tamamlanıp nihai karar açıklanana kadar yürürlükte tutacağını bildirdi.

Halihazırda uygulanmakta olan antidamping vergisi oranları aşağıdaki tabloda yer alıyor.