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Tayland 14 ülkeden ithal sıcak rulo saca yönelik antidamping vergileri için dönem sonu incelemesi başlattı

Salı, 09 Haziran 2026 14:42:28 (GMT+3)   |   İstanbul

Tayland Ticaret Bakanlığı ile Dış Ticaret Dairesi, yerel sanayinin talebi üzerine 14 ülkeden ithal sıcak haddelenmiş sac ve rulo ile levha ithalatına uygulanan antidamping vergilerine yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını açıkladı.

İnceleme, Japonya, Güney Afrika, Rusya, Kazakistan, Hindistan, Güney Kore, Tayvan, Venezuela, Arjantin, Ukrayna, Belarus, Endonezya, Slovakya ve Romanya’dan ithal söz konusu ürünleri kapsıyor.

Bakanlık, soruşturmanın başlatılmasının ardından yaptığı değerlendirmede, antidamping önlemlerinin kaldırılması halinde dampingli ithalatın ve yerel sanayi üzerindeki zararın devam edebileceği veya yeniden ortaya çıkabileceği sonucuna vardı. Bu nedenle inceleme süreci boyunca ithalatçıların, halen yürürlükte bulunan antidamping vergileri oranına eşdeğer tutarda teminat yatırmaları gerekecek.

Dış Ticaret Dairesi, mevcut antidamping vergilerini en fazla bir yıl süreyle veya inceleme tamamlanıp nihai karar açıklanana kadar yürürlükte tutacağını bildirdi.

Halihazırda uygulanmakta olan antidamping vergisi oranları aşağıdaki tabloda yer alıyor.

Ülke

Şirket

Vergi oranı (%)

 

Japonya

JFE Steel Corporation

0

Nippon Steel Corporation

2,85

Other exporters

36,25

Güney Afrika

ISCOR Ltd / Saldanha Steel

128,11

 

Rusya

Novolipetsk Iron & Steel

24,20

Severstal

25,18

Diğer şirketler

25,18

 

Kazakistan

ArcelorMittal Temirtau

69,0

Diğer şirketler

109,25

 

 

 

Hindistan

SAIL / Jindal Vijayanagar / Ispat Industries

25,81

Tata Steel

31,72

Essar Steel

20,02

JSW Steel

31,72

Diğer şirketler

31,72

 

Güney Kore

POSCO

13,96

Hyundai Steel

2,81

Diğer şirketler

58,58

 

Tayvan

China Steel / Chung Hung Steel

3,45

Diğer şirketler

27,45

Venezuela

SIDOR

78,88

 

Arjantin

SIDERAR

35,63

Diğer şirketler

49,07

 

Ukrayna

Ilyich Iron & Steel Works

30,45

Diğer şirketler

33,49

Cezayir

Ispat Annaba

33,25

Endonezya

PT Krakatau Steel

24,39

Slovakya

US Steel Kosice

71,96

Romanya

ISPAT SIDEX

25,96

Etiketler: Levha Sıcak Sac Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Tayland Güneydoğu Asya Kota ve Vergiler 

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