Tayland Çin’den ithal filmaşin için dönem sonu incelemesi başlattı

Tayland Ticaret Bakanlığı, Çin’den ithal yüksek karbonlu filmaşine uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını açıkladı. Bakanlık mevcut vergilerin kaldırılmasının iç piyasaya zarar verip vermeyeceğini inceleyecek.

Söz konusu ürünlere ilk olarak 2014 yılında antidamping vergisi uygulanmaya başlamıştı. Ayrıca bakanlık, 2020 yılının Mayıs ayında verginin süresini beş yıl daha uzatmıştı. Mevcut antidamping vergileri 12,26-36,79 oranları arasında yer alıyor.

%0,76-0,92 oranında karbon içeriğine sahip ve çapı 14 mm’nin altındaki söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7213.9130.021, 7213.9130.022, 7213.9130.030, 7213.9130.031, 7213.9130.090, 7213.9190.021, 7213.9190.022, 7213.9190.030, 7213.9190.031, 7213.9190.090, 7227.4010.052, 7227.4010.090, 7227.9090.050, 7227.4090.051, 7227.4090.052, 7227.4090.053, 7227.4090.054, 7227.4090.055, 7227.4090.056, 7227.4090.059 ve 7227.9000.090 kodları altında bulunuyor.

2024 yılında Tayland Çin’den 222.242 mt filmaşin ithal etti.