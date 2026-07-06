Tayland Çin’den ithal filmaşine antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Tayland Damping ve Sübvansiyon Komitesi, Çin’den ithal yüksek karbonlu alaşımlı çelikten filmaşine uygulanan antidamping vergisini beş yıl daha uzatmaya karar verdiğini açıkladı.

Komite, önlemin yürürlükten kaldırılmasının dampingin ve iç piyasaya zararın devam etmesine veya yeniden ortaya çıkmasına yol açabileceği sonucuna vardı. Bu nedenle antidamping vergilerinin beş yıl daha uzatılmasına karar verildi. Buna göre söz konusu ürünler %12,26-36,79 arasındaki oranlarda antidamping vergilerine tabi olmaya devam edecek.

Açıklamada, ihracata yönelik üretimde kullanılmak üzere ithal edilen ürünlerin, antrepo işlemleri kapsamındaki ithalatın ve Tayland mevzuatında belirtilen diğer gümrük rejimlerine tabi ithalatın antidamping vergilerinden muaf olmaya devam edeceği belirtildi.

Vergiye tabi ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7213.91.90.21, 7213.91.90.22, 7213.91.90.32, 7213.91.90.31, 7213.91.90.51, 7213.99.90.21, 7213.99.90.22, 7213.99.90.32, 7213.99.90.31, 7213.99.90.51, 7227.90.10.02, 7227.90.10.52, 7227.90.90.02, 7227.90.90.03, 7227.90.90.04, 7227.90.90.43, 7227.90.90.44, 7227.90.90.45, 7227.90.90.46 ve 7227.90.90.51 kodları altında kayıtlı bulunuyor.