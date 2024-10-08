Tayfun Kocabaş: Erdemir 2050’de karbon emisyonunu sıfıra indirecek

8 Ekim tarihinde Milano’da gerçekleşen SteelOrbis İtalya Forumu 2024’te konuşan Erdemir Operasyonel Mükemmellik Direktörü Tayfun Kocabaş, Erdemir’in sıfır karbonlu üretime geçiş planı hakkında konuştu. Emisyonları 2030 yılına kadar %25, 2040’a kadar %40 düşürmeyi, 2050'de ise tamamen ortadan kaldırmayı planladıklarını ifade eden Kocabaş, bu uzun yol haritasında teknolojik gelişmelerin ve bunların uygulanmasının kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Erdemir temsilcisi, üretimde ortaya çıkan karbonun %84’ünün kömürde kaynaklandığını, geri kalanının ise doğal gaz, elektrik ve üretim sırasında açığa çıkan diğer malzemelerle oluştuğunu söyledi. Kocabaş’a göre Kapsam 1 ve Kapsam 2 dahilindeki emisyonlara öncelik vermek gerekiyor. Bu doğrultuda Türkiye’de yapılan en büyük yatırımlardan biri, ülkenin Güneydoğu bölgesinde yapılacak güneş enerjisi santrali projeleri. Kocabaş bu yatırımların Erdemir’in Kapsam 2 emisyonlarını düşüreceğini belirtti. Şirketin enerji üretiminde daha verimli olmak ve karbon emisyonunu yaklaşık %3 düşürmek için yürüttüğü diğer projeler arasında turbo jeneratörler, kuru kok söndürme sistemleri ve buharlı kazanlar yer alıyor.

Kocabaş, sektördeki karbonsuzlaşma çalışmalarına rağmen bazı yüksek fırınlar ömrünü henüz doldurmadığı için yüksek fırınlarda üretim yapılmaya devam edileceğini ifade etti. Erdemir karbon yakalama ve depolama gibi teknolojileri takip ederken Kocabaş’a göre bu yeni teknolojilerle birlikte çelik üretimi sırasında ortaya çıkan kaçınılamaz emisyonlar doğaya zarar vermeden yakalanabilecek.