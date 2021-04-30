Tatmetal yeni soğuk haddeleme tesisini devreye aldı 

Cuma, 30 Nisan 2021 16:54:56 (GMT+3) | İstanbul

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, Türk çelik üreticisi Tatmetal Çelik’in yeni 5 tezgahlı soğuk haddeleme tesisini devreye aldığını açıkladı.

Ereğli’de kurulan ve mevcut sürekli asitleme hattına bağlı yeni tesis tam olarak faaliyete geçti.

Yeni tesis yıllık 1,5 milyon mt üretim kapasitesine sahip ve kalınlığı 0,2-3,0 mm ile genişliği 1.550 mm’ye kadar olan şerit üretecek. Tesis şirketin üstün kalite şerit yassılığına sahip yüksek mukavemetli ürünler üretmesini sağlayacak.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, şirketin yıllık 1,5 milyon mt kapasiteli, 5 mm’a kadar sıcak haddelenmiş ürünlerinin asitleme işlemlerini yapan ve maksimum bobin genişliği 1.500 mt olan asitleme hattı 2019 yılının Mayıs ayında devreye alınmıştı.