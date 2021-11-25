Tata Steel yıllık 8 milyon mt cevher öğütme ve yıkama yapan tesisi devreye aldı

Perşembe, 25 Kasım 2021 11:25:58 (GMT+3) | Kalküta

Tata Steel, Khonbond demir cevheri ile manganez cevheri madeninde, yıllık 8 milyon mt kapasiteli öğütme ve yıkama tesisini devreye aldığını duyurdu.

Şirketin öğütme ve yıkama tesisi yatırımının, hammadde üretiminde ve işlenmesinde kaynak verimliliği, üretkenlik ile teknoloji ihtiyacı beraberinde nihai mamul üretimindeki büyümeyle uyumlu olduğu belirtildi.

Söz konusu tesiste, cevherlerdeki alümin oranının azaltılmasına yönelik üç aşamalı öğütme ve eleme ekipmanı yanı sıra cevheri kalitesini artırmak amacıyla döner tamburlu yıkama ekipmanı bulunuyor.

Ayrıca, toz bastırma, tesis faaliyetleri ve Khondbond ile civarında yeraltı suyu enjeksiyonu için yağmur suyunun depolanıp yeniden kullanılmasına yarayan bir depo da inşa edildiği öğrenildi.