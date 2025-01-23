Tata Steel ve MECON madencilik çözümlerinde iş birliği yapacak

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited ve devlete bağlı dizayn, mühendislik ve danışmanlık şirketi MECON, maden arama ve çevre yönetimi de dahil olmak üzere entegre madencilik çözümleri sunmak üzere iş birliğine gittiklerini duyurdu.

Tata Steel’in madencilik alanındaki uzmanlığının ve MECON’un teknik bilgisinin kullanılacağı iş birliği kapsamında kaynak modelleme, dijital maden izleme, dronelar aracılığıyla arazi ölçümü, hidrojeolojik çalışmalar ve düşük maliyetli maden zenginleştirme gibi hizmetler sunulacak.