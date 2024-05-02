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Tata Steel ve IIT madencilik sektörüne yönelik iş birliği yapacak

Perşembe, 02 Mayıs 2024 14:59:36 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Tata Steel’in bağlı kuruluşu Tata Steel Industrial Consulting Division ve Hindistan Teknoloji Enstitüsü’ne bağlı Madencilik Teknolojisi İnovasyon merkezi, doğal kaynakların yönetimi ve madencilik uygulamaları geliştirmesine yönelik iş birliği yapmak üzere anlaşma imzaladı.

Anlaşma kapsamında, son teknoloji yazılımlar ve dijital araçların madencilik sürecine entegre edilmesiyle verimliliğinin artırılmasının amaçlandığı ifade edildi.

Ayrıca gelecekte talebi karşılamak amacıyla maden arama, madencilik ve mevzuat konularına yönelik eğitim programları da hazırlanacak.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Madencilik Tata Steel 

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