﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Tata Steel Joda madeninde zenginleştirme tesisinin inşasına başladı

Çarşamba, 12 Ocak 2022 11:15:10 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint Tata Steel tarafından yapılan açıklamada, Joda demir cevheri madeninde cevher zenginleştirme tesisinin inşasına başlandığı belirtildi.

Tata Steel Hammadde Departmanı Başkan Yardımcısı D.B. Sundara Raman, “Hammadde, çelik üretiminde olmazsa olmazdır. Joda madeninde inşa edilen zenginleştirme tesisi, önümüzdeki aylarda kapasite artırım hedeflerimizi gerçekleştirmemize katkı sağlayacak,” açıklamasını yaptı.

1956 yılında faaliyete başlayan ve şirketin üretim tesislerine hammadde tedariki sağlayan Joda madeninin üretim kapasitesi yıllık 12 milyon mt seviyesinde yer alıyor.


Etiketler: madencilik  Tata Steel  Hindistan  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

12 Oca

Hint NMDC Donimalai madeninde cevher eleme ve zenginleştirme tesisinin inşasına başladı
10 Oca

Tata Steel’in ham çelik üretimi üçüncü çeyrekte %4,3 artarken, satışları %5,2 düştü
30 Ara

Goa eyaleti hükümeti atıl duran düşük tenörlü demir cevheri ihracatının önünü açtı
17 Ara

Hindistan Çelik Bakanlığı manganez üretimini artırması için MOIL’e talimat verdi
16 Ara

Ind-Ra Tata Steel’in uzun vadeli kredi notunu en yüksek seviyeye çıkardı