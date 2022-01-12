Tata Steel Joda madeninde zenginleştirme tesisinin inşasına başladı

Hint Tata Steel tarafından yapılan açıklamada, Joda demir cevheri madeninde cevher zenginleştirme tesisinin inşasına başlandığı belirtildi.
Tata Steel Hammadde Departmanı Başkan Yardımcısı D.B. Sundara Raman, “Hammadde, çelik üretiminde olmazsa olmazdır. Joda madeninde inşa edilen zenginleştirme tesisi, önümüzdeki aylarda kapasite artırım hedeflerimizi gerçekleştirmemize katkı sağlayacak,” açıklamasını yaptı.
1956 yılında faaliyete başlayan ve şirketin üretim tesislerine hammadde tedariki sağlayan Joda madeninin üretim kapasitesi yıllık 12 milyon mt seviyesinde yer alıyor.