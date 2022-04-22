Hint Tata Steel madencilik sektörü hizmetleri için Avustralyalı Thiess ile iş birliği anlaşması imzaladı

Cuma, 22 Nisan 2022 11:37:13 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Tata Steel ile Avustralya’nın en büyük madencilik sektörü hizmet sağlayıcısı Thiess maden arama, kaynak değerlendirme ve maden planlamada iş birliği yapmak ve küresel madencilik sektörüne entegre iş çözümleri sunmak amacıyla anlaşma imzaladı.

Tata Steel, Thiess’in küresel operasyonlarına jeoteknik ve maden mühendisliği, teknoloji hizmet sunumu, iş süreci otomasyonu ve öğrenme & geliştirme hizmetleri alanlarında hizmet sağlayan Thiess India Engineering Hub ile yakından çalışacak.

Tata Steel Hammadde Departmanı Başkan Yardımcısı D.B. Sundara Raman konuya ilişkin, “Tata Steel olarak, sürdürülebilir madencilik için maden keşfetme ve planlama hizmetleri veren Doğal Kaynaklar Bölümümüz ile bir asırdan fazladır madencilik sektöründe yer alıyoruz. Tata Steel Industrial Consulting aracılığıyla madencilik sektörüne ticari teknik hizmet vermeye başlamaktan mutluluk duyuyoruz. Thiess ile imzaladığımız anlaşma başta Hindistan’da olmak üzere uluslararası arenada daha bilimsel ve sürdürülebilir maden geliştirme imkanlarımızı ve kapasitemizi artırmamıza katkı sağlayacak,” şeklinde konuştu.

Thiess CEO’su Michael Wright ise, “Tata Steel ile ortaklaşa çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz. İmzalanan anlaşma güçlü bir ortaklığın temelini oluşturmakla kalmayıp hizmetlerimizi çeşitlendirmemize ve bölgeler arasındaki büyüme çabalarımıza yardımcı olacak,” açıklamasını yaptı.