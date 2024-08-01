Tata Steel UK, Port Talbot’taki ikinci yüksek fırınını Eylül’e kadar kapatacak

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited’in bağlı kuruluşu Tata Steel UK, Port Talbot tesisindeki ikinci yüksek fırınını bu yılın Eylül ayına kadar kapatacağını belirtti.

Tata Steel CEO’su T.V. Narendran, “Port Talbot’taki yüksek fırınlardan ilki güvenli bir şekilde kapatıldı. İkincisini de Eylül ayına kadar kapatma yönündeki planlarımız yolunda ilerliyor,” dedi.

Şirket CFO’su Koushik Chatterjee de yüksek fırınların ve ilgili varlıkların kapatılmasının İngiltere’deki faaliyetlerde yaşanan nakit kaybını kontrol etme açısından önemli olduğunu ifade etti. Chatterjee, “Elektrik ark ocağı projesine ilişkin finansman sürecini tamamlamak üzere İngiltere hükümetiyle çalışmalar yürütüyoruz,” şeklinde konuştu.

Tata Steel UK, 1,25 milyar £’luk elektrik ark ocağı yatırımının 500 milyon £’lık kısmına finansman sağlaması için bir önceki hükümetle anlaşmaya varmıştı.