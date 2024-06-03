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Tata Steel UK’de işten çıkarmalara yönelik protestolar sürüyor

Pazartesi, 03 Haziran 2024 11:45:58 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere’nin önde gelen sendikası Unite, Hindistan merkezli çelik üreticisi Tata Steel Limited’in bağlı kuruluşu Tata Steel UK’in çalışanların işten çıkarma ücretlerini kesmeye yönelik tehdidinin ardından Port Talbot ve Llanwern tesislerinde gerçekleştirilen grevi bir üst seviyeye çıkarmaya hazırlandığını açıkladı. Yaklaşık 1.500 sendika üyesi, şirket geri adım atmadığı sürece şirketin operasyonları ile siparişlerini aksatmak ve geciktirmek için 18 Haziran tarihinden itibaren fazla mesai yasağına başlayacak. Buna ek olarak Tata Steel UK, 4 Temmuz tarihinde gerçekleşecek genel seçimlerin yüksek fırınları kapatma planlarını etkilemeyeceğini bildirdi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere sendikaların elektrik ark ocağının inşası esnasında yüksek fırınlardan birinin faaliyette kalmasını öngören planına karşın, Port Talbot tesisinde bulunan 4 ve 5 No’lu yüksek fırınlar sırasıyla bu yılın Haziran ve Eylül aylarının sonuna kadar kapatılarak işten çıkarmalara yol açacak.

Unite’ın Galler Yöneticisi Peter Hughes, “Unite, üyelerimizin maaşlarını ve koşullarını koruma mücadelesinde asla geri adım atmaz ve Tata’daki çalışanlar sendikanın tam desteğine sahip,” şeklinde konuştu.


Etiketler: İngiltere Avrupa Çelik Üretimi Tata Steel 

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