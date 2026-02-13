 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Tayvan,...

Tayvan, Güney Kore ve Çin’den ithal soğuk haddelenmiş taneleri yönlendirilmemiş silisli çelikte damping tespit etti

Cuma, 13 Şubat 2026 12:32:52 (GMT+3)   |   İstanbul

Tayvan Ekonomi Bakanlığı, Güney Kore ve Çin çıkışlı soğuk haddelenmiş taneleri yönlendirilmemiş silisli çelik ürünlerine yönelik antidamping soruşturmasında Ticaret Tedbirleri İnceleme Konseyinin ön değerlendirmesinde yerel sanayinin zarar gördüğüne dair bulgulara ulaşıldığını açıkladı.

Söz konusu ön bulgu, ithal ürünlerin dampingli fiyatlarla satılıp satılmadığını ve yerel çelik sektörüne maddi zarar verip vermediğini inceleyen ticaret önlemleri sürecinde önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.

Ocak 2012 - Eylül 2015 dönemini kapsayan soruşturma süresince Güney Kore ve Çin’den yapılan söz konusu ürün ithalatının yıllık bazda kayda değer artış gösterdiği, buna karşılık fiyatların ise düşüş eğilimini sürdürdüğü belirtildi.

Ekonomi Bakanlığının yerel sanayideki zarara ilişkin ön inceleme sonuçlarını Maliye Bakanlığına bildirmesinin ardından Maliye Bakanlığının 70 gün içinde geçici antidamping vergisi uygulanıp uygulanmayacağına karar vermesi gerekiyor.


Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Tayvan, Güney Kore ve Çin’den ithal taneleri yönlendirilmemiş silisli saca antidamping soruşturması başlattı

19 Ara | Çelik Haberler

Tayvan Kanada’nın yeni vergi düzenlemeleri konusunda resmi istişare talep ediyor

19 Ara | Çelik Haberler

Tayvan Çin ve Güney Kore’den ithal paslanmaz çeliğe uygulanan antidamping vergilerini uzattı

20 Mar | Çelik Haberler

Tayvan 2024’te karbon vergisi getirecek

07 Mar | Çelik Haberler

Vietnam paslanmaz soğuk haddelenmiş çelikteki antidamping vergisini uzattı

28 Eki | Çelik Haberler

Tayvan Çin’den ithal soğuk saca vergi getirebilir

20 Eyl | Çelik Haberler

Tayvan Çin ve Güney Kore’den ithal paslanmaz soğuk saca ilişkin antidamping vergisini uzattı

02 Eyl | Çelik Haberler

Tayvan Çin’den ithal paslanmaz sıcak yassı ithalatında ön kararını açıkladı

24 May | Çelik Haberler

Vietnam ithal soğuk paslanmaz çeliğe antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

11 Tem | Çelik Haberler

Tayvan Çin’den ithal bazı çelik ürünlerine yönelik soruşturma başlattı

18 Nis | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis