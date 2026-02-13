Tayvan, Güney Kore ve Çin’den ithal soğuk haddelenmiş taneleri yönlendirilmemiş silisli çelikte damping tespit etti

Tayvan Ekonomi Bakanlığı, Güney Kore ve Çin çıkışlı soğuk haddelenmiş taneleri yönlendirilmemiş silisli çelik ürünlerine yönelik antidamping soruşturmasında Ticaret Tedbirleri İnceleme Konseyinin ön değerlendirmesinde yerel sanayinin zarar gördüğüne dair bulgulara ulaşıldığını açıkladı.

Söz konusu ön bulgu, ithal ürünlerin dampingli fiyatlarla satılıp satılmadığını ve yerel çelik sektörüne maddi zarar verip vermediğini inceleyen ticaret önlemleri sürecinde önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.

Ocak 2012 - Eylül 2015 dönemini kapsayan soruşturma süresince Güney Kore ve Çin’den yapılan söz konusu ürün ithalatının yıllık bazda kayda değer artış gösterdiği, buna karşılık fiyatların ise düşüş eğilimini sürdürdüğü belirtildi.

Ekonomi Bakanlığının yerel sanayideki zarara ilişkin ön inceleme sonuçlarını Maliye Bakanlığına bildirmesinin ardından Maliye Bakanlığının 70 gün içinde geçici antidamping vergisi uygulanıp uygulanmayacağına karar vermesi gerekiyor.