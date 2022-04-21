Tata Steel Rusya ile ticari ilişkilerini sonlandırıyor

Perşembe, 21 Nisan 2022 11:12:30 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Tata Steel, Rusya ile ticari ilişkilerini sonlandıracağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Şirketimiz Rusya’da faaliyet göstermemekle birlikte burada çalışan da bulundurmuyor. Rusya ile ticari faaliyetlerimizi sonlandırma kararı aldık,” sözlerine yer verildi.

Ancak şirket Hindistan’da yer alan tesisleri için Rusya’dan koklaşabilir taş kömürü ithal ediyor.

Tata Steel ayrıca Hindistan, İngiltere ve Hollanda’da yer alan birimlerinin Rusya’ya olan bağımlılığını azaltmak amacıyla alternatif hammadde tedarik sözleşmeleri yapıldığını da belirtti.

Şirkete yakın kaynaklar, İngiltere ve Hollanda birimlerinin de Rusya ile ticari ilişkilerin sonlandırılması kararına dahil olduğunu ifade etti.