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Tata Steel ilk kez denemek için Rusya’dan koklaşabilir taş kömürü ithal etti

Pazartesi, 23 Kasım 2020 14:31:22 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Tata Steel, ilk defa Rusya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü İthal etti.

Tata Steel Genel Müdürü T V Narendran, “Rusya’dan bir miktar koklaşabilir taş kömürü ithal ettik. Rusya’nın doğu yakası koklaşabilir taş kömürü için iyi bir kaynak. Denemelerimiz olumlu sonuçlandı,” şeklinde konuştu.

Tata Steel’in bu ithalatı, Çelik Bakanlığı’nın yerel çelik üreticilerine Rusya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü ithalatını artırmaları ve söz konusu ürün için Avustralya’ya olan bağımlılığı azaltmaları önerisi üzerine gerçekleşti.

Narendran, “Hükümetin Rusya’dan koklaşabilir taş kömürü ithal etme girişimini destekliyoruz. Bu bizim için iyi bir seçenek, aksi halde Avustralya’ya bağımlı oluyoruz. Rusya’nın bizim için iyi bir seçenek olmasının birçok nedeni var. Avustralya kasırga ve diğer kötü hava olaylarının yaşandığı bir yer ve dolayısıyla biz de Rusya menşeli söz konusu ürünü ithal ettik ve denedik,” ifadelerini kullandı.


Etiketler: koklaşabilir taş kömürü  Hindistan  Tata Steel  Hint Yarımadası  ticaret  hammaddeler  |  benzer haberler »


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