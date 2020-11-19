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Tata Steel, NINL şirketinin Odisha’daki çelik tesisini devralabilir

Perşembe, 19 Kasım 2020 16:30:22 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan merkezli çelik üreticisi Tata Steel, ekonomik durumu kötüye giden ve hükümetin stratejik olarak satışa çıkardığı Neelachal Ispat Nigam Limited (NINL) şirketini devralma seçeneğini değerlendirecek.

Tata Steel Genel Müdürü T V Narendran, “NINL tesisi, satılık olduğu sürece ve yönetim kurulumuzun kararına bağlı olarak her zaman değerlendirebileceğimiz bir tesis,” şeklinde konuştu.

Hindistan hükümeti, daha önceden NINL şirketini iki aşamalı ihale yoluyla stratejik olarak satacağını açıklamıştı.

Odisha merkezli NINL, yıllık 1,1 milyon mt kapasiteli bir çelik tesisi, kendine ait bir enerji santrali ve geliştirilme aşamasında olan kendine ait bir demir cevheri madeni işletiyordu.

NINL; ticaret firması MMTC Limited, elektrikli teçhizatları imalatçısı BHEL Limited, çelik danışmanlık firması MECON ve iki adet Odisha hükümetine ait kuruluşuna ait.


Etiketler: Hint Yarımadası  ticaret  Hindistan  devralım  Tata Steel  |  benzer haberler »


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