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Tata Steel, Bamnipal Steel ve Tata Steel BSL şirketlerinin tasfiyesi için hissedarların onayını talep edecek

Cuma, 19 Şubat 2021 15:07:09 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Tata Steel, Tata Steel BSL Limited ve Bamnipal Steel Limited şirketlerini kendi bünyesine katmak için 26 Mart tarihinde hissedarlarıyla bir toplantı düzenleyecek. Böylece bu iki şirket artık bireysel olarak değil, Tata Steel altında faaliyet gösterecek.

Eski adıyla Bhushan Steel Limited olan BSL Limited, Tata Steel tarafından iflas kurtarma yoluyla devralınmıştı ve şu anda Tata Steel’in “dolaylı” bağlı kuruluşu durumunda.

Bamnipal Steel Limited ise Tata Steel’in tamamına sahip olduğu bağlı kuruluşu.


Etiketler: ticaret  devralım  Hindistan  Hint Yarımadası  Tata Steel  |  benzer haberler »


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