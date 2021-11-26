Tata Steel blokchain aracılığıyla Hindistan ve Bangladeş arasında ilk satışı gerçekleştirdi

Cuma, 26 Kasım 2021 10:56:31 (GMT+3) | İstanbul

Hint çelik üreticisi Tata Steel, blockchain aracılığıyla Hindistan dışına ikinci büyük satışını ve ilk çoklu banka işlemini gerçekleştirdiğini açıkladı.

Şirket, Bangladeş’te bulunan büyük bir şirkete blockchain aracılığıyla ihracat yaptı. Bu satış, Hint bir şirket ile Bangladeş’te bulunan bir şirket arasındaki, ilgili ülkelerdeki farklı bankalar tarafından desteklenen ilk anlaşma oldu.

Satış, Hindistan merkezli Standard Chartered Bank tarafından desteklendi ve Contour’un ticaret ortaklarının alım-satım yapmalarını ve ticaret finansmanı sürecini dijitalleştirmelerini sağlayan blockchain ticaret platformunda gerçekleştirildi.