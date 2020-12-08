NBVL yüksek karbon içerikli ferrokrom üretmek için Tata Steel Mining ile ortaklık oluşturdu

Salı, 08 Aralık 2020 15:03:12 (GMT+3) | Kalküta

Hint ferroalyaj üreticisi Nava Bharat Ventures Limited (NBVL), yüksek karbon içerikli ferrokrom üretmek için, Tata Steel’in tamamına sahip olduğu bağlı kuruluşu Tata Steel Mining Limited (TMIL) ile beş yıllık bir anlaşma yaptı.

Yapılan anlaşmaya göre NBVL, yılda yaklaşık 70.000 mt yüksek karbon içerikli ferrokrom üretmek için TMIL’nin Odisha’daki tesisinde bulunan izabe hattının tamamını kullanacak. Anlaşma ayrıca, NBVL’nin ferroalyaj tesisi ile kendine ait enerji santrali için de uzun vadeli istikrar sağlayacak.

Söz konusu anlaşma, 1 Aralık 2020 tarihinden 31 Mart 2025 tarihine kadar geçerli olacak.