Ford Europe düşük karbonlu çelik temini için üç Avrupalı ​​çelik üreticisiyle anlaşma imzaladı

Perşembe, 27 Ekim 2022 15:33:59 (GMT+3) | İstanbul

ABD merkezli Ford Motor Company’nin bağlı kuruluşu Ford Europe, Hint çelik üreticisi Tata Steel’in bağlı kuruluşu Tata Steel Nederland, Alman çelik üreticisi Salzgitter’in bağlı kuruluşu Salzgitter Flachstahl GmbH ve thyssenkrupp Steel Europe ile gelecekteki ürünlerinde kullanmak üzere düşük karbonlu çelik tedarikini güvence altına almak için mutabakat anlaşmaları imzaladı.

Şirketin 2023 yılından itibaren Almanya’nın Köln şehrindeki tesisinde üretilecek yeni bir araçta düşük karbonlu çelik kullanmayı planladığı anlaşılıyor. Ford Europe 2035 yılına kadar karbon emisyonunu tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Tata Steel Nederland, IJmuiden çelik tesisi yeşil hidrojen bazlı çelik üretimine geçtiğinde Ford Europa’a Zeremis yeşil çelik tedarik edecek. Her iki şirket de diğer yeşil çelik ürünleri kullanma imkanlarını araştırmayı planlıyor.

Salzgitter Flachstahl otomobil üreticisine SALCOS® - Salzgitter - Salzgitter Düşük Karbonlu Çelik Üretimi programında üretilen çeliği, thyssenkrupp ise karbonu azaltılmış bluemint® çeliğini tedarik edecek.