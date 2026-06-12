Fives, Çinli Sanbao Group’a silisli sac işleme hatları tedarik edecek

Fransa merkezli makine endüstrisi şirketi Fives, Çinli Sanbao Group’un bağlı kuruluşu Fujian Kunbao New Materials ile Fujian eyaletinin Zhangzhou şehrinde taneleri yönlendirilmiş silisli sac üretimine yönelik iki dekarbürizasyon ve kaplama hattı tedarik edeceğini açıkladı.

Fives tarafından yapılan açıklamaya göre her bir hat yıllık 100.000 mt üretim kapasitesine sahip olacak ve enerji iletim ve dağıtım sistemlerinde kullanılan yüksek manyetik performanslı silisli sac üretmeyi amaçlayan gelişmiş şerit işleme teknolojileriyle donatılacak.

Şirket yeni hatların Sanbao Group’un enerji verimliliği ve çevresel uyum hedefleri doğrultusunda ultra düşük azot oksit emisyonu sağlarken %70 fırın verimliliği sunan en yeni yanma ve ısı geri kazanım sistemlerini içereceğini belirtti.

Fives ayrıca söz konusu yeni sözleşmenin Fujian Kebao Metal Products’ın gıda ve içecek ambalaj sektörüne hizmet veren yıllık 400.000 mt kapasiteli teneke tavlama hattı için daha önce tedarik ettiği yüksek hızlı tavlama fırınının ardından Sanbao Group ile uzun süredir devam eden iş birliğini daha da güçlendirdiğini ifade etti.