 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Fives,...

Fives, Çinli Sanbao Group’a silisli sac işleme hatları tedarik edecek

Cuma, 12 Haziran 2026 12:20:47 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa merkezli makine endüstrisi şirketi Fives, Çinli Sanbao Group’un bağlı kuruluşu Fujian Kunbao New Materials ile Fujian eyaletinin Zhangzhou şehrinde taneleri yönlendirilmiş silisli sac üretimine yönelik iki dekarbürizasyon ve kaplama hattı tedarik edeceğini açıkladı.

Fives tarafından yapılan açıklamaya göre her bir hat yıllık 100.000 mt üretim kapasitesine sahip olacak ve enerji iletim ve dağıtım sistemlerinde kullanılan yüksek manyetik performanslı silisli sac üretmeyi amaçlayan gelişmiş şerit işleme teknolojileriyle donatılacak.

Şirket yeni hatların Sanbao Group’un enerji verimliliği ve çevresel uyum hedefleri doğrultusunda ultra düşük azot oksit emisyonu sağlarken %70 fırın verimliliği sunan en yeni yanma ve ısı geri kazanım sistemlerini içereceğini belirtti.

Fives ayrıca söz konusu yeni sözleşmenin Fujian Kebao Metal Products’ın gıda ve içecek ambalaj sektörüne hizmet veren yıllık 400.000 mt kapasiteli teneke tavlama hattı için daha önce tedarik ettiği yüksek hızlı tavlama fırınının ardından Sanbao Group ile uzun süredir devam eden iş birliğini daha da güçlendirdiğini ifade etti.


Etiketler: Yassı Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 12 Haziran 2026

12 Haz | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 11 Haziran 2026

11 Haz | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 10 Haziran 2026

10 Haz | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 9 Haziran 2026

09 Haz | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 8 Haziran 2026

08 Haz | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 5 Haziran 2026

05 Haz | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 4 Haziran 2026

04 Haz | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 3 Haziran 2026

03 Haz | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 2 Haziran 2026

02 Haz | Uzun Ürünler ve Kütük

Shagang Group 2026 Haziran ayı çelik levha fiyatını 150 RMB/mt artırdı

02 Haz | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis