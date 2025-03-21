 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Tata...

Tata Steel ferroalyaj tesisinde doğal gaza geçiş yaptı

Cuma, 21 Mart 2025 15:26:11 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited, karbon ayak izini azaltmak ve sera gazı emisyonlarını düşürmek amacıyla Jajpur merkezli ferroalyaj tesisinde boru hattı üzerinden taşınan doğal gaz (PNG) kullanmaya başladığını duyurdu.

Şirket, tesisine borular aracılığıyla doğal gaz tedarikinin sağlanması için devlete bağlı petrol rafinasyon şirketi Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) ile uzun vadeli anlaşma imzaladığını bildirdi.

Tata Steel, Jajpur’da PNG tesisi kurduğunu ve temiz yakıtı krom briket üretiminde kullanacağını ifade etti.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma Tata Steel 

Benzer Haber ve Analizler

Tata Steel hidrojen taşımacılığına uygun çelik boru üretti

29 Oca | Çelik Haberler

Tata Steel çelik üretiminden kaynaklı emisyonları azaltmak için NIIST ile iş birliği yapacak

09 Eki | Çelik Haberler

Tata Steel ve Welspun Corp hidrojen taşımacılığına uygun çelik boru üretti

05 Ağu | Çelik Haberler

Tata Steel ferrokrom üretiminde biyokütle kullanımını test etti

22 Tem | Çelik Haberler

Tata Steel karbon bankasını devreye aldı

11 Tem | Çelik Haberler

Tata Steel hidrojen taşımacılığına uygun çelik boru üretti

29 Oca | Çelik Haberler

Tata Steel çelik üretiminden kaynaklı emisyonları azaltmak için NIIST ile iş birliği yapacak

09 Eki | Çelik Haberler

Tata Steel ve Welspun Corp hidrojen taşımacılığına uygun çelik boru üretti

05 Ağu | Çelik Haberler

Tata Steel ferrokrom üretiminde biyokütle kullanımını test etti

22 Tem | Çelik Haberler

Tata Steel karbon bankasını devreye aldı

11 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis