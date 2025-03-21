Tata Steel ferroalyaj tesisinde doğal gaza geçiş yaptı

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited, karbon ayak izini azaltmak ve sera gazı emisyonlarını düşürmek amacıyla Jajpur merkezli ferroalyaj tesisinde boru hattı üzerinden taşınan doğal gaz (PNG) kullanmaya başladığını duyurdu.
Şirket, tesisine borular aracılığıyla doğal gaz tedarikinin sağlanması için devlete bağlı petrol rafinasyon şirketi Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) ile uzun vadeli anlaşma imzaladığını bildirdi.
Tata Steel, Jajpur’da PNG tesisi kurduğunu ve temiz yakıtı krom briket üretiminde kullanacağını ifade etti.