Tata Steel Europe karbon ek ücretini artırdı

Cuma, 30 Temmuz 2021 16:17:16 (GMT+3) | Brescia

Tata Steel Europe, AB Emisyon Ticareti Sistemi’nin artan maliyetlerine bağlı olarak karbon ek ücretlerini 4€/mt artıracağını duyurdu.

Şirket, karbon salım maliyetleri 40€/mt’u aşınca Nisan ayında, tüm çelik satışlarına karbon ek ücreti getirmişti. Söz konusu karar, şirketin karbon salımını 2030 yılına kadar %40 düşürme ve 2050 yılına kadar sıfırlama hedefi doğrultusunda alınmıştı.

Karbon ek ücreti, başlangıçta belirlenen 12€/mt’a kıyasla 16€/mt oldu. Temmuz ayının başında, AB karbon salımı maliyetleri 58€/mt seviyesine çıksa da şu an yaklaşık 53€/mt seviyesinde yer alıyor. Avrupa Komisyonu’nun bu ayın başında, karbon salımı izinlerini beklenenden daha hızlı tahsis etmeyi düşündüğünü doğrulmasına bağlı olarak ek ücretlerin daha da artması bekleniyor.

Diğer Avrupalı çelik üreticileri de Tata Steel’i örnek alarak çelik satış fiyatlarına karbon ek ücreti getirebilir.