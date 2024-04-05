Swiss Steel yeni otomat çeliğinin satışına yakında başlayacak

Cuma, 05 Nisan 2024 11:01:29 (GMT+3) | İstanbul

İsviçre merkezli çelik üreticisi Swiss Steel Group, pek çok sektörde geniş bir kullanım alanına sahip yeni ve yüksek düzeyde işlenebilir kurşunsuz otomat çeliğini yakın zaman içerisinde piyasaya süreceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, yeni ürünün sürdürülebilirlik ve teknik performans bakımından önemli olduğu ifade edildi. Bu sayede Swiss Steel’in çevre dostu ürün talebindeki artışı karşılayacağı ve ürün portföyünü genişleteceği vurgulandı.

Bununla birlikte otomotiv, makine mühendisliği ve hidrolik gibi pek çok sektörün küçük ve hassas bileşenlerin gerektiği, aynı zamanda işlenebilirliğin önemli olduğu uygulamalarda yeni otomat çeliğini kullanacağı belirtildi.