İsviçre merkezli Stahl Gerlafingen profil hattını kapatmayı düşünüyor

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Yerel basında çıkan haberlere göre İtalyan ticari profil üreticisi Beltrame Group’un bağlı kuruluşu İsviçre merkezli çelik üreticisi Stahl Gerlafingen, adil olmayan piyasa koşullarında ayakta kalabilmek için üretim hatlarından birini kapatmayı planlıyor.

Şirket, İsviçre’de geniş ebatlı yassı çelik üretiminin yüksek enerji maliyetleri ve serbest ticaret anlaşmasının bulunduğu AB’deki haksız ithalat sebebiyle artık kârlı olmadığını düşünüyor. Serbest ticaret anlaşması kapsamında AB’den herhangi bir kısıtlama olmaksızın ithalat yapılabiliyor ve bu durum ciddi bir fiyat savaşına yol açıyor. Hatta şirket bazı durumlarda AB’nin çelik kotaları kapsamında tedarik yapan üçüncü ülkelerin teslimat süreleriyle rekabet edemiyor. Bu nedenle şirket çelik profil hattını kapatmak zorunda olduğunu hissediyor. Nihai karar henüz verilmemiş olsa da Stahl Gerlafingen CEO’su Alain Creteur AB’ye çelik ihracatının yasaklanması gerektiğini söylüyor.