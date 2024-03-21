﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

İsviçre merkezli Stahl Gerlafingen profil hattını kapatmayı düşünüyor

Perşembe, 21 Mart 2024 11:04:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel basında çıkan haberlere göre İtalyan ticari profil üreticisi Beltrame Group’un bağlı kuruluşu İsviçre merkezli çelik üreticisi Stahl Gerlafingen, adil olmayan piyasa koşullarında ayakta kalabilmek için üretim hatlarından birini kapatmayı planlıyor.

Şirket, İsviçre’de geniş ebatlı yassı çelik üretiminin yüksek enerji maliyetleri ve serbest ticaret anlaşmasının bulunduğu AB’deki haksız ithalat sebebiyle artık kârlı olmadığını düşünüyor. Serbest ticaret anlaşması kapsamında AB’den herhangi bir kısıtlama olmaksızın ithalat yapılabiliyor ve bu durum ciddi bir fiyat savaşına yol açıyor. Hatta şirket bazı durumlarda AB’nin çelik kotaları kapsamında tedarik yapan üçüncü ülkelerin teslimat süreleriyle rekabet edemiyor. Bu nedenle şirket çelik profil hattını kapatmak zorunda olduğunu hissediyor. Nihai karar henüz verilmemiş olsa da Stahl Gerlafingen CEO’su Alain Creteur AB’ye çelik ihracatının yasaklanması gerektiğini söylüyor.


Etiketler: İsviçre Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

İsviçre merkezli Stahl Gerlafingen güneş enerjisi santrali inşa edecek

25 Eki | Çelik Haberler

Swiss Steel yılın tamamına yönelik AVFÖK beklentisini değiştirmedi

15 Ağu | Çelik Haberler

Danieli İsviçre merkezli Stahl Gerlafingen’e kütük kaynak makinesi tedarik edecek

20 Tem | Çelik Haberler

Beltrame İsviçre’deki filmaşin tesisini yenileyecek

18 Oca | Çelik Haberler

Ferrexpo’nun satış gelirleri 2021’de %48,1 arttı

27 Nis | Çelik Haberler

EUROFER 2016 yılında çelik ihracatında %2,5 artış bekliyor

05 Kas | Çelik Haberler

Schmolz+Bickenbach ilk yarıda satış gelirlerinde hafif düşüş kaydetti

26 Ağu | Çelik Haberler

Schmolz+Bickenbach parlak çelik çubuk birimlerini birleştirdi

06 May | Çelik Haberler

Tata Steel üç çelik şerit servis merkezi satın alıyor

12 Şub | Çelik Haberler

Schmolz+Bickenbach Avrupa’daki dağıtım birimlerini satmaktan vazgeçti

17 Ara | Çelik Haberler