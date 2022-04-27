Ferrexpo’nun satış gelirleri 2021’de %48,1 arttı

Çarşamba, 27 Nisan 2022 11:02:39 (GMT+3) | İstanbul

Özellikle Ukrayna demir cevheri varlıklarıyla ilgilenen İsviçre merkezli demir cevheri madencisi Ferrexpo 2021 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda Ferrexpo’nun satış gelirleri yüksek kaliteli demir cevherine yönelik talebin artmasıyla yıllık %48,1 artışla 2,51 milyar $ seviyesinde yer aldı. 2021 yılında şirketin AVFÖK’ü yıllık %67,5 artışla 1,43 milyar $ oldu.

2021 yılında Ferrexpo’nun pelet üretimi 11,22 milyon mt seviyesinde yer alırken, satış hacmi yıllık %5,8 düşüşle 11,35 milyon mt seviyesinde kaydedildi.