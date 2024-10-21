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ABB enerji dağıtım sistemlerinin çevresel etkisini azaltmak için ArcelorMittal ile ortaklık kurdu

Pazartesi, 21 Ekim 2024 14:56:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Lüksemburg merkezli küresel çelik üreticisi ArcelorMittal, İsviçre merkezli enerji ve otomasyon teknolojisi tedarikçisi ABB’nin enerji dağıtım sistemlerinin çevresel etkilerini azaltmak amacıyla şirketle ortaklık kurduğunu açıkladı. ABB, Kabeldon enerji dağıtım sistemi için ArcelorMittal’in geri dönüştürülmüş çelik ve tamamen yenilenebilir enerji ile üretilen XCarb® çeliğini kullanıyor.

XCarb® çeliğinin kullanılmasıyla başlıca elektrifikasyon ekipmanlarının karbon ayak izi %29 oranında azaltıldı. ABB’ye korozyona dayanıklılık için Magnelis® ile kaplanmış çeliğin yanı sıra soğuk haddelenmiş çelik de tedarik edildi.

ABB, 2030 yılına kadar ürün ve sistemlerinin %80’inin döngüsellik gereksinimlerini karşılamasını hedefliyor.


Etiketler: İsviçre Lüksemburg Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma ArcelorMittal 





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