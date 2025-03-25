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Swiss Steel 2024’te net zarar kaydetti, satış geliri düştü

Salı, 25 Mart 2025 12:27:02 (GMT+3)   |   İstanbul

İsviçre merkezli çelik üreticisi Swiss Steel Group, 2024 yılına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirket, 2023 yılında kaydedilen 294,8 milyon € net zarara kıyasla 197,2 milyon € net zarar bildirirken, satış geliri, satış tonajındaki düşüş sebebiyle yıllık %22,6 azalarak 2,51 milyar € seviyesinde yer aldı.

Yılın tamamında şirketin Ascometal hariç satış tonajı yıllık %4,1 düşüşle 1,05 milyon mt’a geriledi.

Açıklamaya göre şirket, küresel ekonomik yavaşlama karşısında uzun vadeli istikrarı korumaya yönelik stratejisini sürdürüyor. 2024 yılında önemli ölçüde azalan sanayi üretimiyle Avrupa’nın bazı bölgelerinde üst üste ikinci yılda sanayide durgunluk görüldü.


Etiketler: İsviçre Avrupa Birliği Mali Sonuçlar 

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