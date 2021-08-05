Ferrexpo’nun net kârı ve satış gelirleri ilk yarıda artış gösterdi

Perşembe, 05 Ağustos 2021 10:34:09 (GMT+3) | İstanbul

Özellikle Ukrayna demir cevheri varlıklarıyla ilgilenen İsviçre merkezli demir cevheri madencisi Ferrexpo bu yılın ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde Ferrexpo’nun net kârı, artan AVFÖK nedeniyle geçtiğimiz yılın ilk yarısında kaydedilen 250 milyon $ net kâra kıyasla 661 milyon $ oldu. Şirketin satış gelirleri, piyasa koşulları ve artan pelet kalitesine bağlı olarak yıllık bazda %74 artışla 1,35 milyar $ seviyesine yükseldi. Şirketin satış hacmi yıllık %9 düşüşle 5,56 milyon mt seviyesinde yer alırken, AVFÖK’ü ise yıllık bazda %147 artarak 868 milyon $ oldu.

Ferrexpo Başkanı Lucio Genovese, “İlk yarıda 93 milyon $ sermaye yatırımı yaparak, kısa vadede büyüme sağlayacak genişleme çalışmaları yürütüyoruz. Ürün kalitesi konusunda, dünya çapındaki ekonomiler karbonsuzlaştırma çalışmaları yaparken sunduğumuz yüksek kaliteli doğrudan indirgenmiş pelet için ilk uzun vadeli anlaşmamızı gerçekleştirdik ve şirketimizin karbon salımını azaltmaya devam ediyoruz,” dedi.