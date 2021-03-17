Ferrexpo’nun net kârı ve AVFÖK’ü 2020 yılında artış gösterdi

Çarşamba, 17 Mart 2021 15:18:40 (GMT+3) | İstanbul

Özellikle Ukrayna demir cevheri varlıklarıyla ilgilenen İsviçre merkezli demir cevheri madencisi Ferrexpo 2020 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Ferrexpo’nun net kârı 2020 yılında azalan finansman giderleri, kur artışları ve %51 artan işletme kârı sayesinde bir önceki yıl kaydedilen 403 milyon $ net kâra kıyasla %58 artış göstererek 635 milyon $ oldu. Şirketin satış gelirleri, yıllık %17 artan toplam satış hacmine bağlı olarak yıllık bazda %13 artışla 1,7 milyar $ seviyesine yükseldi. Şirketin satış hacmi yıllık %17 artışla 12,06 milyon mt seviyesinde yer alırken, AVFÖK’ü ise yıllık bazda %46 artarak 859 milyon $ oldu.

Ferrexpo Başkanı Lucio Genovese, “İstikrarlı yatırımlar ve sermaye yönetimi sayesinde şirket, hissedar gelirleriyle birlikte bir kez daha güçlü bir finansal performans göstermeyi başardı. Pandeminin etkileri devam etse de, Ferrexpo hem varlıklarına hem de çalışanlarına yatırım yapmaya, küresel çelik sektörü için yüksek kaliteli demir cevheri ürünleri üretmeye devam edecek,” dedi. Şirket, kapasitesini yükselterek ikinci yarıda pelet üretimini arıtmayı planladığından, 2021 yılında 2020 yılında kaydedilenden daha fazla üretim artışı elde etmeyi bekliyor.