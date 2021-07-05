Suudi Arabistan yerli üretimi artırmak için yeni gümrük kurallarını onayladı

Pazartesi, 05 Temmuz 2021 17:09:11 (GMT+3) | İstanbul

Suudi Arabistan, yerli üreticileri haksız uygulamalardan koruma amacıyla diğer Körfez İşbirliği ülkelerinden gelen ithalata karşı yeni gümrük kurallarını onaylamaya karar verdi.

Buna göre, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Dış Ticaret Genel Müdürlüğü’nün çalışmalarının ardından, Suudi Arabistan Vergi ve Gümrük Dairesi Başkanlığı Yönetim Kurulu Başkanı 3 Temmuz tarihinde ülkede yeni bir ithalat gümrük prosedürünün onaylandığına dair bir bildiri yayımladı. Körfez İşbirliği Ülkeleri’nden Suudi Arabistan’a gelen tüm çelik ürünler, dolaşım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, diğer ülkelerden gelen ithalat olarak kabul edilecek. Ayrıca karara göre, kısmen ya da tamamen İsrailli firmalar tarafından üretilen herhangi bir bileşeni içeren ürünlere vergi indirimi uygulanmayacak. İstihdam yerlileştirme ilkelerine göre yönetilen şirketler (toplam çalışan sayısının minimum %25’inin yerel çalışanların oluşturduğu) ve en az %40 katma değere sahip ürünler ayrıcalıklı vergilerden yararlanabilir. Suudi Arabistanlı bir inşaat demiri üreticisinin yetkilisi söz konusu açıklamayla ilgili olarak, “Suudi Arabistanlı üreticiler, yerel üretim için birçok gerekliliğe uymak zorunda kaldıklarından haksız rekabetle karşı karşıya kalırken, Körfez İşbirliği Ülkeleri’ndeki rakiplerimiz aynı kurallara ve maliyetlere tabi değil,” şeklinde yorum yaptı.

Çelik segmentinde, açıklanan önlemin ülkeye yapılan kütük ve inşaat demiri ithalatını büyük ölçüde etkilemesi bekleniyor, şimdiden birkaç kargonun etkilendiği bildirildi. Bir piyasa kaynağı, “Umman’dan kütük taşıyan altı treyler dün %20 oranında vergi ödedi. Önlemlerin gerçek sebebini bulmaya çalışıyorlar ancak artık piyasada tam bir kafa karışıklığı var,” dedi. Körfez İşbirliği Ülkeleri’nden bir kaynak ise, “Konuya bir miktar açıklık getirmeye çalışıyoruz. Ancak asıl sebep, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman merkezli bazı şirketlerin çok düşük fiyatlarla Suudi pazarını batırmış olması gibi görünüyor,” şeklinde yorum yaptı.