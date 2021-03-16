SteelAsia Filipinler’in ilk çelik profil tesisini 2023’te devreye alacak

Salı, 16 Mart 2021 16:07:50 (GMT+3) | İstanbul

Basında çıkan haberlere göre, Filipinler’in en büyük çelik üreticisi SteelAsia, Lemery tesisinde bulunan ve geçtiğimiz yıl karantina nedeniyle askıya alınan çelik üretim ve çelik levha haddeleme hatlarının inşaatına yeniden başlayacak. Şirket Lemery, Batangas’ta bulunan ülkenin ilk çelik profil üretim tesisinin 2023 yılında faaliyete geçmesini bekliyor.

Tesis, altyapı ve ağır inşaatta kullanılacak yıllık 1,1 milyon mt H-profil, I-profil, palplanş, kalın köşebent ve U-profil üretim kapasitesine sahip olacak ve en az 1.500 doğrudan istihdam yaratacak. Tesis, hükümetin iddialı altyapı programı için gerekli çelik ürünlerine yönelik ülkenin ithalat bağımlılığını azaltacak ve şu anda ihraç edilen hurdayı geri dönüştürecek.

SteelAsia’nın Başkanı Benjamin Yao, “Kaynaklarımız yurt dışına ihraç edilip işlendiğinde, başka bir ülkede istihdam yaratıyor. Bu yeni tesisle hurdayı geri dönüştürecek ve yerel istihdam yaratacağız,” dedi.

Şirket ayrıca Compostela, Tarlac eyaleti ve Quezon eyaletinde tesisler inşa ediyor.