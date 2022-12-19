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Steel Dynamics net kârının dördüncü çeyrekte azalmasını bekliyor

Pazartesi, 19 Aralık 2022 10:17:28 (GMT+3)   |   San Diego
       

Steel Dynamics, Inc. bu yılın dördüncü çeyrek beklentilerine ilişkin yaptığı açıklamada hisse başına kârının 3,34-3,38$ aralığında olacağını belirtti.

Şirket bu yılın üçüncü çeyreğinde hisse başına 5,03$ ve geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde hisse başına 5,49$ kâr elde etmişti.

Bu yılın dördüncü çeyreğinde Steel Dynamics’in çelik faaliyetlerinden elde ettiği kârın sevkiyatların ve özellikle yassı mamul segmentinde hammadde ile mamul arasındaki farkın azalmasına bağlı olarak üçüncü çeyreğe kıyasla çok daha düşük bir seviyede yer alması bekleniyor.

Tedarik zincirinde Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden kaynaklı yaşanan aksamalar nedeniyle uassı mamul faaliyetlerinde yüksek fiyatlı pik demir kullanılmasına bağlı olarak hammadde maliyetlerinin artması sonucu hammadde ile mamul arasındaki farkın açıldığı ifade edildi.

Şirket yassı mamul fiyatlarının dip seviyeyi gördüğünü ve otomotiv, konut dışı inşaat, sanayi ve enerji sektörlerinden yapılan alımların güçlü seyretmesine bağlı olarak 2023 yılında da yükseleceğini düşünüyor.

Öte yandan şirketin hurda geri dönüşüm faaliyetlerinden elde ettiği kârın üçüncü çeyreğe kıyasla hafifçe artması bekleniyor.

Şirketin çelik üretim faaliyetlerinden elde ettiği kârın dördüncü çeyrekte hammadde ile mamul arasındaki farkın satış hacmindeki düşüşü fazlasıyla dengelemesine bağlı olarak güçlü seyrini sürdürmesi ve üçüncü çeyreğe kıyasla sabit kalması bekleniyor. Konut dışı inşaat sektöründe faaliyetler tamamlanmamış siparişlerin rekor seviyeye ulaşmasından da anlaşıldığı üzere güçlü seyrediyor ve şirket bu ivmenin 2023 yılında da devam edeceğini öngörüyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Mali Sonuçlar Steel Dynamics 

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