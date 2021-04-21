Steel Dynamics birinci çeyrekte net kârını ikiye katladı

Çarşamba, 21 Nisan 2021 16:29:42 (GMT+3) | San Diego

Steel Dynamics Inc., 2021 yılına ait birinci çeyrek mali sonuçlarını açıkladı.

Şirket, 2021 yılının birinci çeyreğinde 3,54 milyar $ değerinde net satış yaptığını ve söz konusu dönem için net kârının 431 milyon $ olduğunu bildirdi. Geçtiğimiz sene ilk çeyrekte, şirketin net satışları 2,58 milyar $, net kârı ise 187 milyon $ seviyesinde kaydedilmişti. Şirket, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde art arda yaptığı 2,6 milyar $ değerindeki net satış ve 188 milyon $ net kârelde etmişti.

Şirketin Başkanı ve CEO’su Mark D. Millet, “Birinci çeyrek boyunca, çelik talebi oldukça güçlüydü ve tüm ürünlerimizin fiyatları ivme kazandı. Birinci çeyrekte bildirdiğimiz rekor kazancımızın ardındaki en önemli etmen, güçlü talep ve müşterilerin stoklarındaki tarihi düşüklük sebebiyle yassı çelik satış fiyatlarındaki yükselişti. Yerli çelik tüketimi, otomotiv, inşaat ve endüstri sektörlerinde artışını korurken, enerji sektöründe çelik tüketimi de toparlanma belirtileri gösterdi.” dedi.

Hammadde ve mamul arasındaki fiyat farkının önemli ölçüde açılması ve çelik sevkiyatlarındaki rekor artışla birlikte, şirketin 2021 yılı birinci çeyrek çelik faaliyeti için faaliyet kârı 641 milyon $, yani geçen yılın dördüncü çeyreğinden %115 fazla oldu. Yassı çelik ve uzun çelik için gerçekleşen rekor satış fiyatları, yüksek hurda maliyetlerini telafi etti. Şirketin çelik faaliyetleri için belirlediği 2021 birinci çeyrek şirket dışı satışlarının ortalama fiyatı, önceki çeyreğe oranla 227$ artışla ton başına 1.041$ seviyesine yükseldi. Şirketin ortalama hurda maliyeti önceki çeyreğe oranla ton başına 93$ artışla 372$ seviyesine çıktı.

Yerli çelik üretimi birinci çeyrekte yükselişini sürdürürken, talep ve hurda fiyatları da önemli ölçüde arttı. Şirketin geri dönüşüm faaliyetlerinden elde ettiği faaliyet kârı, geçen senenin dördüncü çeyreğiyle kıyaslandığında, 2021 yılı birinci çeyrekte ikiye katlanarak 54 milyon $ seviyesine çıktı.

Şirketin çelik üretim faaliyetleri, 2021 yılı birinci çeyrek için 10 milyon $ değerinde, yani geçen senenin dördüncü çeyreğinden %60 daha düşük bir faaliyet kârı açıkladı. Üç aylık döneme ait sevkiyatlarda rekora ulaşılmasına rağmen, biriken altı aylık siparişlerin mevcuttaki yüksek girdi fiyatlarıyla uyumlu hale getirilmesi sebebiyle, yüksek girdi fiyatları şirketin kârında önemli bir düşüşe sebep oldu.

Millett, gelecek açısından, şirketin, 2021 yılı ve sonrasında piyasa koşullarının yerli çelik sektörüne fayda sağlama hususunda elverişli olduğuna duyduğu güveni belirtti.

Millett sözlerine, “Küresel ekonomiler, COVID-19’un yarattığı şok etkisinin ardından toparlanmaya devam ederken, güçlü talebin yanı sıra tedarik zinciri boyunca müşterilerin stokları düşük seviyelerdeydi. “Elektronik çip stoklarındaki eksikliğe rağmen, otomotiv sektörü en güçlü iyileşmeyi gösterdi. İnşaat, ekipman ve ulaşım sektörü de bu anlamda güçlü bir duruş sergiliyor. Sipariş girişlerimizin tüm birimlerimizde güçlü olması, stoklardaki tarihi düşüklükle birleştiğinde çelik satış fiyatlarını destekliyor. Bu ivmenin tüm yıl boyunca devam edeceğine ve 2021 yılı ikinci çeyrek kârımızın, birinci çeyrek sonuçlarından çok daha yüksek olacağına inanıyoruz. Ayrıca, ABD’nin ticaret politikalarının ve mevcuttaki çelik ticaret soruşturmalarının, çelik ithalatını azaltmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Yerli çelik ekonomisinin güçlü temellerinden ve müşterilerin iyimserliğinden yola çıkarak, Kuzey Amerika çelik piyasası dinamikleri hususunda kendimize güvenmeyi sürdüreceğiz. Bu olumlu ortam, stratejik büyüme girişimlerimizle birleştiğinde, önümüzdeki senelerde bizi daha da büyütecek bir etmen oluyor,” şeklinde devam etti.