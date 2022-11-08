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Coronado Global Resources, Peabody Energy Corp ile birleşme görüşmelerini sonlandırdı

Salı, 08 Kasım 2022 14:19:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD-Avustralya merkezli küresel yüksek kaliteli metalürjik kömür üreticisi Coronado Global Resources, ABD merkezli termal ve koklaşabilir taş kömür üreticisi Peabody Energy Corp ile olası birleşmelerine dair görüşmelere son verdiklerini duyurdu. Şirket, kendi sermaye yönetim planlarını uygulayacağını ve mevcut yatırımları ile uzun vadeli kalkınma stratejisine odaklanacağını ifade etti.

Coronado Global Resources, termal kömür piyasasında büyüme kararından vazgeçmedi. Başkan Gerry Spindler’in daha önceden belirttiği üzere, şirket kârını maksimize etmek adına termal kömür ile metalürjik kömür fiyatları arasındaki farktan olabildiğince faydalanmak amacıyla yalnızca koklaşabilir taş kömürü piyasasına odaklanma stratejisini bir kenara bırakmıştı. 2021 yılında termal kömürün şirketin toplam satışlarındaki payının %17,8’den %21,6’ya çıkmasıyla birlikte, Coronado bu yolu takip etmeye devam etti. Şirket bu yılın Ekim-Aralık döneminde ise yaklaşık 410.000 mt termal kömür satacağını öngörüyor.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Avustralya ABD Okyanusya Madencilik Devralım 

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