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Avustralyalı Stanmore Eagle Creek koklaşabilir taş kömürü projesinden hisse satın alacak

Salı, 13 Şubat 2024 12:32:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya merkezli metalürjik kömür tedarikçisi Stanmore Resources, birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü üreticisi South32’nin Avustralya’da bulunan Eagle Downs metalürjik kömür projesindeki %50 hissesini ve Eagle Downs Coal Management şirketindeki hisselerinin tamamını satın almak için bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Eagle Downs’ın alımı Stanmore’un Queensland birinci kalite metalürjik kömür havzasındaki varlığını genişletme hedefinin bir parçası.

Stanmore 15 milyon ABD dolarını peşin olarak, 20 milyon ABD dolarını ise projeden çıkarılacak ilk 100.000 mt kömürün satışından ödeyecek. Alımın bu yılın ikinci çeyreğinin sonunda tamamlanması bekleniyor.

Projenin diğer %50 hissesi ise Çinli çelik üreticisi Baowu Steel Group’un bağlı kuruluşu Avustralya merkezli Aquila Coal’a ait. Stanmore Resources projedeki %30 hisseyi daha alarak projenin çoğunluk hissesine sahip olmak için Baowu Group ile görüştüğünü belirtti.

Eagle Down madeni yıllık 4-6 milyon mt yüksek kaliteli ve düşük uçuculuğa sahip sert koklaşabilir taş kömürü üretme potansiyeline sahip.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Devralım 

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