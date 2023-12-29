Avustralya merkezli Stanmore ortak girişimi MetRes’in tek sahibi oldu

Cuma, 29 Aralık 2023 10:23:51 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya merkezli metalürjik kömür tedarikçisi Stanmore Resources Avustralyalı ticaret, danışmanlık ve yatırım şirketi M Resources ile ortak girişimi olan MetRes’in diğer %50 hissesini satın aldığını açıkladı. Böylece Stanmore Millennium ve Mavis Downs kömür madenlerinin sahibi olduğundan söz konusu alım Stanmore’un konsolide portföyünde kömür hacmini artıracak.

Buna ek şirket kömür fiyatlarına bağlı olarak M Resources’a projeden satılacak ürünler için telif ücreti ödemeyi kabul etti.

Millennium ve Mavis Downs madenlerinde 37 milyon mt yüksek kaliteli koklaşabilir taş kömürü kaynağı bulunuyor.