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Avustralya merkezli Stanmore ortak girişimi MetRes’in tek sahibi oldu

Cuma, 29 Aralık 2023 10:23:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya merkezli metalürjik kömür tedarikçisi Stanmore Resources Avustralyalı ticaret, danışmanlık ve yatırım şirketi M Resources ile ortak girişimi olan MetRes’in diğer %50 hissesini satın aldığını açıkladı. Böylece Stanmore Millennium ve Mavis Downs kömür madenlerinin sahibi olduğundan söz konusu alım Stanmore’un konsolide portföyünde kömür hacmini artıracak.

Buna ek şirket kömür fiyatlarına bağlı olarak M Resources’a projeden satılacak ürünler için telif ücreti ödemeyi kabul etti.

Millennium ve Mavis Downs madenlerinde 37 milyon mt yüksek kaliteli koklaşabilir taş kömürü kaynağı bulunuyor.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Devralım 

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